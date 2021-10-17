Минеев извинился перед семьей Исмаилова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев прокомментировал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

«Мне по секрету сказали, что билеты на турнир стоили немалых денег. Спасибо, что вы пришли. Проигравшему дали слово первому — это нонсенс. Не говорите после этого, что я любимчик Fight Nights

Благодарю Исмаилова. Мы сегодня вместе сделали это шоу для вас. Хочу извиниться перед его семьей. Я знаю, она в зале. Даже неловко, что такое произошло у них на глазах», — сказал боец.

Напомним, Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Магомед Исмаилов пробил Владимиру Минееву в челюсть после боя.