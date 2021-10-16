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Футболист «Спартака» Литвинов: мы могли бы дожать «Динамо»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает «Чемпионат.com».

«Еще бы чуть-чуть, и дожали «Динамо». Будь чуть больше времени. Можно сказать, что потеряли очки», — сказал Литвинов.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков.

«Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков поделился впечатлениями от матча РПЛ между московским «Спартаком» и столичным «Динамо».

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Футбол. Чемпионат России
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