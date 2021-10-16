«Спартак» сыграл вничью с «Динамо», отыграв два мяча за три минуты до конца матча

Московский «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ)
Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.
В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков.
«Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.
В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 11-й тур
«Спартак» — «Динамо» — 2:2
Голы: 0:1 — Ордец, 19; 0:2 — Тюкавин, 60; 1:2 — Джикия, 87; 2:2, — Жиго, 90.
Ранее футболисты московского «Спартака» и столичного «Динамо» устроили потасовку в конце первого тайма очного поединка.