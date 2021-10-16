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«Спартак» сыграл вничью с «Динамо», отыграв два мяча за три минуты до конца матча

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Московский «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ)

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков.

«Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 11-й тур
«Спартак» — «Динамо» — 2:2
Голы: 0:1 — Ордец, 19; 0:2 — Тюкавин, 60; 1:2 — Джикия, 87; 2:2, — Жиго, 90.

Ранее футболисты московского «Спартака» и столичного «Динамо» устроили потасовку в конце первого тайма очного поединка.

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Футбол. Чемпионат России
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