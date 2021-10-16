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Широков: Дзюба не лучший форвард в истории РПЛ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о форварде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, который повторил рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в чемпионатах России, передает Metaratings.ru.

«Можно ли считать, что Артем Дзюба лучший форвард в истории РПЛ? Нет. Сколько до него еще народу играло. Мне казалось, Кержаков больше забил», — сказал Широков.

«Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва.

Подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 12-й строчке, набрав 12 баллов.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о форварде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, который в матче против тульского «Арсенала» забил свой 100-й мяч за сине-бело-голубых.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
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