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«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче Гисдоля на посту тренера красно-зеленых

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Michael Sohn/AP

Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе победителей точными ударами отметились Андерс Дрейер и Герман Онугха. За «железнодорожников» отличился Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого занимают восьмое место, набрав 15 очков. «Локомотив» располагается на четвертой строчке, опережая клуб из столицы Татарстана на три балла.

В следующем туре «Рубин» встретится с «Уфой». Матч состоится 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Локомотив» померится силами с «Сочи». Матч состоится 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 11-й тур.
«Рубин» — «Локомотив» — 2:2
Голы: 1:0 — Дрейер, 36; 2:0 — Онугха, 66; 2:1 — Смолов, 68; 2:2 — Жемалетдинов, 90.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Локомотив» отказался от выплаты премиальных до конца сезона.

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Футбол. Чемпионат России
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