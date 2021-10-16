Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит»

Серджио Ланчини, агент игрока итальянского «Торино» Андреа Белотти, оценил вероятность перехода своего клиента в петербургский «Зенит», передает «РБ Спорт».

«Нет, переход Белотти в «Зенит» зимой невозможен. Действительно ли причиной срыва сделки летом стала жена Андреа? На эту тему вы должны поговорить с ней», — сказал Ланчини.

Контракт Белотти с итальянским «Торино» действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне Серии А нападающий провел 35 матчей, забив 13 мячей.

В сезоне 2020/21 Серии А Белотти провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей. На чемпионате Европы — 2020 форвард принимал участие в шести встречах, но не смог отметиться результативными действиями. Его сборная Италии стала чемпионом европейского первенства.

В чемпионате Италии 27-летний Белотти выступал два сезона за «Палермо». В составе «Торино» итальянец провел шесть сезонов.

Ранее тульский «Арсенал» обыграл петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).