Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке

Президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) оправдать американскую фигуристку Джессику Калаланг. Она провалила допинг-тест, но сумела убедить международный регулятор в том, что запрещенное вещество попало в ее организм через косметику. По мнению Свищева, американские спортсмены находятся в привилегированном положении в контексте допинга.

«Двойные стандарты, к сожалению, есть, и существует много примеров. В Америке вообще двойная допинговая система. У них есть представительство WADA — USADA. А есть другая структура, где профессиональные лиги — НХЛ, НБА, — не подчиняются кодексу WADA. И многие препараты, которые запрещены WADA, у них разрешены. При этом руководитель USADA Тайгерт постоянно критикует нас, он такой активный русофоб, у него ненависть ко всему, что связано с Россией. Он говорит, что нас надо везде отстранить и вывести из олимпийской семьи. При этом он защищает своих атлетов, которых постоянно ловят на запрещенных препаратах.

Если посмотреть за последние годы список атлетов по национальному признаку, которые попадаются на допинге, Россия далеко не впереди планеты всей — как раз американцы являются одними из лидеров по употреблению запрещенных препаратов, и это речь только о тех, которых ловят. Так что им сначала у себя надо навести порядок, а потом диктовать антидопинговые правила в мире», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Парламентарий не сомневается, что, окажись в подобной ситуации российский спортсмен, он бы был дисквалифицирован. В качестве примера он привел историю керлингиста Александра Крушельницкого, отстраненного после того, как в его организме были обнаружены следы мельдония. По мнению Свищева, к российским аргументам WADA прислушиваться не собирается.

«Нас бы в такой ситуации никто бы не простил, ни одного нашего довода не хотят слышать. Когда я был в суде с керлингистом Александром Крушельницким, наши адвокаты больше двух часов доказывали, что мельдоний попал в его организм не по его вине, что это не является доказательством системного приема. Создатель препарата и голландские эксперты утверждали, что это ерунда, а не допинг. Но английский адвокат, выступавший против нас, задал один вопрос: можем ли мы предоставить убедительные доказательства, что это произошло не по нашей вине? Естественно, у нас их не было. Он заявил, что у него больше нет вопросов, и суд принял решение отстранить Крушельницкого на четыре года.

А если бы на его месте был американец, он бы рассказал историю про помаду, про крем, про гормональные таблетки какие-нибудь, как они любят делать. Я уже молчу о терапевтических исключениях, которые американцам выписывают врачи. Молчу про гимнастку, которая то ли мужчина, то ли женщина — выступает на антидепрессантах. Молчу про теннисисток — братьев-сестер. Понимаете, система, неравнозначна по разные стороны океана. И все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке. Конечно, мы не можем огульно утверждать, что-то и у них запрещено. Но в целом такая система существует», — резюмировал Свищев.

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