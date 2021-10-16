Бородина пожаловалась на судей «Ледникового периода»

Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев показали трогательный номер в третьем выпуске проекта «Ледниковый период». Подробный пост о том, как проходил соревновательный день, Бородина написала в Instagram.

«Это был очень эмоциональный и тяжелый прокат для меня, я даже отрицать этого не буду. Вы знаете, что я стойкая, но даже тут (а это, видно, уже накопительное) слова судей меня убили.

Я в сотый раз хочу сказать вам и тем, кто был в зале, спасибо, никто не остался равнодушным. Начиная с наставников, зрителей, которые кричали и поддерживали, заканчивая сотрудниками, операторами и просто неравнодушными людьми.

Состояние жертвы — это не мое, я это терпеть не могу, но тут я сдалась. Дима хорошо знает, как мы трудимся, мы много времени проводим на льду. Я не про спорт, но я реально стараюсь. Завтра жду ваших оценок», — написала Бородина.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова получила повреждение мышц шеи.