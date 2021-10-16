Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Ньюкасл». Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации источника, новые владельцы «сорок» считают, что приглашение именитого португальца поспособствует улучшению международного имиджа клуба.

В то же время отмечается, что Моуринью не испытывает никаких проблем в Риме и готов отработать полностью свой контракт, заключенный сроком на три года.

Напомним, 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел 80 процентов акций английского «Ньюкасла» у Майка Эшли.

Помимо немца на эту должность «сороки» также рассматривают кандидатуру директора академии «Манчестер Сити» Джейсона Уилкокса, следят за другими специалистами.

После семи стартовых туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин вернется в общую группу «Монако» 18 октября.