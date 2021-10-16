У тренера «Наполи» Спалетти после поражения от «Спартака» угнали машину

У главного тренера итальянского «Наполи» Лучано Спалетти угнали автомобиль. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Машина Fiat Panda, которая стояла на парковке перед отелем, где проживает наставник неаполитанцев, была угнана в ночь с 14 на 15 октября.

Отмечается, что тренер уже обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне транспортного средства. Изначально Спалетти прибыл в Неаполь на Mercrdes, но позднее переключился на Fiat, так как он лучше подходит для городской среды.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком» завершился победой российского клуба со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что Лучано Спалетти перед матчем со «Спартаком» сравнил себя с крестьянином.