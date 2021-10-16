Глава Союза ММА России заявил, что в мире нет ни одного бойца уровня Емельяненко

Глава Союза смешанных единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин высказался о следующем бое Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона.

«Джонсон умеет терпеть, выдерживать темп и грамотно распределять свои силы на весь бой. Такие соперники самые сложные. Ни разу не видел, чтобы Федор уклонялся от встречи с тем или иным оппонентом. Емельяненко — один из немногих спортсменов, готовых сразиться с любым — вне зависимости от веса, роста, опыта выступлений в тех или иных промоушенах.

Ни Дос Сантос, ни Оверим не проявили особого желания драться с Емельяненко, как я понял. Независимо от возраста, Федор представляет опасность для любого тяжеловеса на планете. И дело даже не в том, что он является нокаутером. Важно, как он думает во время боя, какие принимает нестандартные решения, как ломает геймплан оппонента. В мире нет ни одного бойца подобного уровня», — приводит слова главы ММА России RT.

Бой Емельяненко – Джонсон состоится 23 октября в Москве на Bellator 269.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что предстоящий бой между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном не сможет затмить грядущий поединок Владимир Минеев — Магомед Исмаилов.