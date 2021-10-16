Сульшер отреагировал на слова Фергюсона про Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова Алекса Фергюсона про португальского форварда манкунианцев Криштиану Роналду.

Скорее всего, речь идет о моменте, когда камеры зафиксировали беседу бывшего наставника «МЮ» с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которой Фергюсон, говоря об игре с «Эвертоном», сказал: «Сильнейшие игроки должны выходить в стартовом составе. «Эвертон» еще больше поверил в свои силы, «увидев, что Криштиану не играет».

«Спокойно отношусь к этому. Не совсем справедливо по отношению к Фергюсону, что подобное попало в трансляцию. Уверен, сэр Алекс знает, что меня это не беспокоит. Мы все хотим видеть на поле Роналду, потому что он уникален. Однако факт в том, что Криштиану не может играть в каждой игре», – приводит слова специалиста Twitter Саймона Стоуна.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее Алекс Фергюсон рассказал, почему «Золотой мяч» должен достаться Криштиану Роналду.