Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Поклонская ответила на угрозы Украины о ее экстрадиции из Кабо-Верде 03:37
Разведенному отцу запретили видеться с дочерью, пока он не вакцинируется 03:28
Сульшер отреагировал на слова Фергюсона про Роналду 03:25
В Казахстане в одной из школ массово травили насекомых во время уроков 03:15
Иммунолог Крючков назвал симптомы COVID-19, при которых требуется госпитализация 03:08
Британка обнаружила на своей кухне 18-ти сантиметрового паука 03:06
Королева Елизавета II решила отказаться от алкоголя 02:51
Полиция Лондона заявила что убийство британского депутата Амесса — теракт 02:51
Байден рассказал, зачем отправляет детей и внуков в бывший нацистский концлагерь 02:38
Ветеран ЦСКА раскритиковал Акинфеева за слова о неготовности клуба к борьбе... 02:37
Бесплатная ставка 1000 р.

Гаджиев — о критике в адрес дагестанцев после инцидента в метро: покоробило немножко

close
100%
@shot_shot/Telegram

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что он думает о критике в адрес дагестанцев после избиения Романа Ковалева в московском метрополитене.

«Покоробило немножко, конечно. Захожу с утра в яндекс, а там видео троих дагестанцев, избивавших... И так далее. Даже не стал скрывать своего негатива по этому поводу.

Но и журналистов понимаю. Как они еще должны были сказать? Как журналисты должны этих людей назвать. Можно было: трех хулиганов кавказской национальности. Это было бы чуть-чуть более лайтово. Даже три кавказца скажи — и уже полегче», — приводит слова Гаджиева «СЭ».

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко осудил дагестанцев, которые избили Романа Ковалева в московском метро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях