Гаджиев — о критике в адрес дагестанцев после инцидента в метро: покоробило немножко

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что он думает о критике в адрес дагестанцев после избиения Романа Ковалева в московском метрополитене.

«Покоробило немножко, конечно. Захожу с утра в яндекс, а там видео троих дагестанцев, избивавших... И так далее. Даже не стал скрывать своего негатива по этому поводу.

Но и журналистов понимаю. Как они еще должны были сказать? Как журналисты должны этих людей назвать. Можно было: трех хулиганов кавказской национальности. Это было бы чуть-чуть более лайтово. Даже три кавказца скажи — и уже полегче», — приводит слова Гаджиева «СЭ».

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко осудил дагестанцев, которые избили Романа Ковалева в московском метро.