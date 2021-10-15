Николишин: сборная России четвертая-пятая в мире команда, победа на ОИ будет чудом

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу» считает, что из-за не самого высокого уровня состава сборная России не сможет выиграть Олимпиаду в Пекине.

«Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3. Если взять фэнтези, то вратарская линия сборной России — номер один в мире. Дальше берем защитников. Кто из защитников входит в топ-20? Сергачев не входит. И Орлов тоже. Никто не входит. Защитники у нас — уровень пятых-шестых сборных. Крайние нападающие у нас первые-вторые. Наверное, больше вторые, чем первые. Но центры у нас пятые-шестые. В сумме получается четвертая-пятая команда мира. В лучшем случае полуфинал. Победа — это чудо», — сказал Николишин.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Андрей Николишин назвал ситуацию с тренерским штабом сборной России по хоккею «вакханалией» и «клоунадой».