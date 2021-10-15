Президент «Барселоны» перепутал своего футболиста с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел пресс-конференцию по случаю подписания нового контракта с полузащитником команды Педри, сообщает «Чемпионат».

На мероприятии функционер, рассказывая о том, как руководство каталонцев впервые увидело Педри, оговорился, назвав полузащитника «Месси». После этого Лапорта извинился за оговорку.

Ранее сообщалось, что Педри продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2026 года. В новом соглашении каталонский клуб прописал сумму отступных в размере €1 млрд.

18-летний хавбек провел за «Барселону» 56 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также полузащитник сыграл в десяти встречах национальной сборной Испании, в том числе выступал на чемпионате Европы — 2020.

Сине-гранатовые после семи туров с 12 очками занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.