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Журналист Богун рассказал о натянутых отношениях между Ротенбергом и Ларионовым

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РИА Новости

Журналист Иван Богун в своем Telegram-канале рассказал, почему Олег Браташ сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России по хоккею.

«По моей информации, размен Браташ – Ларионов целиком и полностью его волевое решение. О том, что у первого вице-президента ФХР натянутые отношения с уже бывшим коучем молодежки я слышал еще в августе, когда чисто формально второй возил на Sochi Hockey Open олимпийскую сборную России, составленную на 99% из кандидатов на МЧМ.

Косвенные доказательства холодной войны стали появляться, когда традиционно расположенный к прессе Ларионов в Сочи наотрез отказывался от больших интервью, а в кулуарах стала появляться информация, что у главного тренера молодежки испортились отношения с главой штаба, также находившимся в тот момент на берегу Черного моря», — написал Богун.

Ларионов возглавил молодежную сборную России летом 2020 года. На последнем чемпионате мира его команда заняла четвертое место, проиграв в матче за третье место Финляндии.

Отметим, что Ларионов назначен главным тренером олимпийской сборной России.

Ранее Роман Ротенберг высказался о неопределенности с назначением Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.

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Футбол. Чемпионат России
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