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Ребров заявил, что Спаллетти провоцировал скамейку «Спартака» в матче с «Наполи» в ЛЕ

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Reuters

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, как главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти провоцировал скамейку запасных красно-белых в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«После красной карточки у итальянской команды началась истерия у Спаллетти. Он очень хитрый, начал понемногу провоцировать нашу скамейку. Говорил что-то в духе: «Вы чего повыскакивали? Сядьте вообще».

У нас у многих были желтые, поэтому в перерыве Витория сказал, что необходимо успокоиться и не вестись на провокации», – приводит слова вратаря Sports.ru.

Ранее на официальном YouTube-канале «Спартака» опубликовано видео с нарезкой моментов, которые остались за кадром матча с «Наполи». В кадр попала послематчевая реакция главного тренера итальянского клуба Лучано Спаллетти, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».

«We will see in Moscow (Посмотрим, [что будет] в Москве — «Газета.Ru»)», — крикнул специалист, обращаясь к представителям красно-белых.

Лига Европы.
Группа C. 2-й тур.
«Наполи» — «Спартак» — 2:3.
Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

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Футбол. Лига Европы
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