Тренер сборной Белоруссии: у нас детей и тренеров в четыре раза меньше, чем в России

Главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев высказался о проблемах футбола в стране.

«У нас нет острых форвардов. Разве кто-то выступает на высоком уровне за рубежом? Раньше в России 35 человек выступали, сейчас один Лисакович (игрок московского «Локомотива» — «Газета.Ru») — и тот выходит только на пять минут на замену. Это проблема белорусского футбола.

Какие изменения произошли за последние семь лет? Стало только хуже. Та команда была сильнее, там исполнители были выше уровнем. Наши футболисты не востребованы, их никто не берет.

Вот россияне говорят, что у них слабый чемпионат. Леонид Федун (владелец московского «Спартака» — «Газета.Ru») как-то сказал, что в таких небольших странах, как Словакия и Хорватия, футболом занимается больше детей, чем в России. И детских тренеров там больше. У нас, наверное, соответствующие показатели раза в четыре меньше, чем в самой России.

Пройдите по составам команд высшей лиги Белоруссии. Всех футболистов, каких только можно, мы привлекаем. Все наши команды вылетели летом в стартовых раундах еврокубков, причем уступили далеко не сильнейшим соперникам. В национальной команде ведь те же люди. И что, они сейчас приедут и обыграют сборные Бельгии или Чехии?» — цитирует специалиста «Прессбол».

Сборная Белоруссии уступила в семи встречах подряд с разницей забитых и пропущенных мячей 3:19. В группе E отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Кондратьева занимают последнее место с тремя очками после семи сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Белорусская федерация футбола призвала клубы экономить деньги.