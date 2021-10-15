Дубль Свечникова помог «Каролине» переиграть «Айлендерс»

»Каролина Харрикейнз» в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одолела «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Каролины».

Дубль в этом поединке оформил российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. В первом голе он отличился с передачи Теуво Терявяйнена и Итана Бира, а вторую шайбу забросил после ассиста Тони Деанджело и Себастьян Ахо. Также форвард записал на свой счет голевую передачу.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 бросков по своим воротам из 40.

В составе «Каролины» по разу отличились Йеспер Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен. У проигравших голы забили Мэтью Барзал, Брок Нельсон и Андерс Ли.

В августе Свечников заключил с «Каролиной» новое соглашение, рассчитанное на восемь лет. В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 21-летний россиянин провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 11 игр и 8 (2+6) очков в плей-офф.

Следующую игру «Каролина» проведет против «Нэшвилл Предаторз», а «Айлендерс» сразятся с «Флоридой Пантерз».