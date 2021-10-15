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Самарин с тренером смеялись над оценками фигуриста Budapest Trophy

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РИА Новости

Российский фигурист Александр Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy, который проходит в Венгрии. Спортсмен набрал за свой прокат 74,76 балла.

При этом во всех прыжковых элементах фигурист допустил ошибки — с помаркой приземлил четверной лутц, в каскаде четверной тулуп – тройной тулуп сдвоил первый прыжок, а также ошибся на тройной акселе. Однако это не помешало россиянину показать лучший результат среди соперников.

После объявления оценок Самарин и его тренер Светлана Соколовская оригинально отреагировали — сам фигурист рассмеялся, а тренер закрыла лицо руками.

Еще один российский фигурист Дмитрий Алиев также в своей программе допустил ряд ошибок, в том числе и падание. Он набрал 69,70 и стал пятым по итогам короткой программы. На втором месте расположился украинец Иван Шмуратко (73,22), а замкнул тройку лидеров итальянец Маттео Риццо (72,94).

Произвольную программу фигуристы в Будапеште покажут 16 октября, начало — в 16.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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