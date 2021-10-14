Губерниев — Бузовой: я люблю вас, вернитесь ко мне в прямой эфир

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова певицы Ольги Бузовой в свой адрес.

«Когда она еще была замужем за Тарасовым, они как-то раз пришли ко мне на эфир. Мы очень мило побеседовали. Они сидели как два влюбленных голубка, держались за руки. Мне кажется смешными рассуждения, что я якобы ненавидел Ольгу Бузову. Это голословные размышления врушки, не более. Бузова заявляет, что не ожидала увидеть меня в эфире. А кого тогда она ожидала там?

Хочу обратиться к Ольге Бузовой. Я люблю вас, Ольга, вернитесь ко мне в прямой эфир! Мы можем обсудить любого рода темы, поговорить о каком-либо спортивном мероприятии. Прямой эфир хорош тем, что он показывает человека как на ладони», — приводит слова комментатора «СЭ».

Конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что будет низводить Ольгу Бзову.