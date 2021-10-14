Жирков рассказал о страшной истории, из-за которой хотел уехать из «Челси»

Экс-хавбек сборной России Юрий Жирков рассказал, что после обряда посвящения в лондонском «Челси», в рамках которого новички исполняют песню перед всей командой, он размышлял об уходе из английского клуба.

«Это страшная история, из-за которой я даже хотел уехать оттуда. В тот момент как раз познакомился с Шевченко и Ивановичем. Они нагнетали: «Ты должен выучить песню. Какую-нибудь веселую». Я не мог определиться, плюс нужно было на английском, который я не знаю. Все надо мной стебались, и каждый вечер после второй тренировки я боялся идти на ужин. Думал, что сейчас все это начнется.

Было много молодых, весь персонал… Постучали ложечкой, объявили это все, мол, приехал какой-то русский, и началось. Я встал на стул и понял, что голова кружится, а сам я забыл все на свете. Это был огромный зал, как концертный — «Лужники» какие-то.

Я спел песню «Команда молодости нашей». Никто ничего не понял, но через минуту все начали кидать салфетки. Кто-то даже вилку кинул. Переживал очень сильно. Хотя говорили, что было и хуже: Куарежма вообще встал на стул и убежал», — приводит слова футболиста YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Россиянин перешел в «Челси» из ЦСКА в 2009 году. Хавбек провел 49 матчей в составе английского клуба и отметился одним забитым мячом, а также 11-ю результативными передачами.

В составе лондонцев 38-летний игрок становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 2013 году перешел в махачкалинский «Анжи».

Ранее Юрий Жирков рассказал, как мог перейти из «Челси» в московский «Спартак».