Боец ММА — о шутке Хабиба: ничего страшного, он же не над правительством шутил

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников поделился мнением о посте бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Instagram, в котором он сравнил потасовку своей команды с ирландцем Конором Макгрегором с избиением мужчины в московском метро.

«Считаю это шуткой, если не брать какие-то националистические моменты. С одной стороны это шутка, а с другой — это некая сатира на то, что произошло в метро. Ничего страшного в этом не вижу, он же не над правительством шутил», — цитирует бойца РБК.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

12 октября Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

Ранее боец UFC Ислам Махачев осудил избивших москвича в метро дагестанцев.