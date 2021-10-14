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Глава ФИФА предложил провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине

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РИА Новости

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил провести чемпионат мира 2030 года в Израиле и соседних арабских странах, сообщает The Telegraph.

«Учитывая подписание «Соглашений Авраама» (соглашения о нормализации двусторонних отношений между ОАЭ и Израилем, заключенные 13 августа 2020 года), почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?» – заявил Инфантино после встречи премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

Выбор места проведения чемпионата мира — 2030 пройдет на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Последний мундиаль прошел в 2018 году в России. Победителем турнира стала сборная Франции, одержавшая в финале победу над командой Хорватии (4:2). Ближайший чемпионат мира пройдет в ноябре 2022 года в Катаре. Право проведения первенства 2026 года получили США, Канада и Мексика.

Ранее член Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Звонимир Бобан раскритиковал идею ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года.

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