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Губерниев — об обвинениях Бузовой: буду ее низводить

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание певицы Ольги Бузовой, заявившей, что журналист ненавидит ее.

«Я начну с того, что буду ее низводить. Угадайте, кто лучший в мире укротитель Бузовой?» — написал Губерниев в Telegram.

Конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее певица заявила, что продюсеры «Матч ТВ» подставили ее, поставив в эфир вместе с журналистом. Она также сказала, что получала негативную критику от Губерниева, когда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

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