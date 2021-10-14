Боец UFC Махачев осудил избивших москвича в метро дагестанцев

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев раскритиковал дагестанцев, избивших мужчину в московском метро.

«Инцидент в метро? Я осуждаю этих ребят. Втроем. Я не знаю всех деталей, но так не стоило делать», — цитирует Махачева «Чемпионат.com».

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

Ранее Махачев объяснил шутку экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сравнившего драку потасовку своей команды с ирландцем Конором Макгрегором с избиением мужчины в московском метро. По мнению бойца, кому-то хочется, чтобы ее восприняли так, чтобы было неудобно Нурмагомедову.