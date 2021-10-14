Боец UFC Махачев: слова Тактарова о Хабибе перевернули

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев прокомментировал высказывание бывшего бойца смешанного стиля (MMA) Олега Тактарова о посте экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, в котором тот сравнил потасовку своей команды с ирландцем Конором Макгрегором с избиением мужчины в московском метро.

«По поводу слов Тактарова, мне только что прислали ссылку, что он вообще так не говорил, что его слова перевернули. Вообще он славится своими высказываниями», — цитирует Махачева «Чемпионат.com».

Ранее Тактаров нецензурно отреагировал на шутку Нурмагомедова.

«Хабиб идет к черту, просто идет к черту (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Газеты.Ru»)», — цитирует бывшего бойца Metaratings.ru.

12 октября Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

Таким образом экс-чемпион UFC упомянул драку, в которой трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. После инцидента председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил пострадавшему медаль «Доблесть и отвага».