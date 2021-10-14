Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба организации.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин оформил дубль и отдал две результативные передачи. Он забросил 732-ю шайбу в карьере и вышел на пятое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ, обойдя канадца Марселя Дионна (731). Всего форвард «Кэпиталз» принял участие в 1198 матчах НХЛ, в которых набрал 1324 очка (732 голов + 592 передач).

Второй звездой стал форвард «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш. В его активе 2 (1+1) очка во встрече против «Виннипег Джетс».

Третьей звездой дня признан защитник «Колорадо Эвеланш» Боуэн Байрэм, который отметился голом и результативной передачей в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым действующим игроком НХЛ, которому удалось набрать 500 очков в большинстве. В его активе 501 (269+232) очко при игре в неравных составах. Лидирует по этому показателю форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон — 545 (143-402).