Макгрегор посмеялся над словами менеджера Хабиба про дагестанцев

Менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз вступил в словесную перепалку с Конором Макгрегором, передает MMA Junkie.

Абдель-Азиз предположил, что Конор снова пьет, на что Конор ответил, что ненавидит его.

Абдель-Азиз заявил, что Конор ничего не знает о дагестанцах, но жители Дагестана одни из лучших людей в мире, они достойные труженики и обладают большой честностью.

Макгрегор ответил на это сообщение смеющимся смайликом.

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

Хабиб предложил Бастрыкину наградить медалью Конора, которого «тоже били толпой дагестанцы».

Ранее боец ММА Рамазан Эмеев прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.