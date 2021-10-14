Минаков о шутке Хабиба про избиение человека в метро: это обычный юмор

Российский боец Виталий Минаков высказался о шутке экс-чемпионат Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Чемпионат.com».

«Лично я не думаю, что он человек, о котором можно сказать, что он негативный. Этот пост — юмор, обыкновенный, может, не совсем уместный и удачный», — сказал Минаков.

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

Хабиб предложил Бастрыкину наградить медалью Конора, которого «тоже били толпой дагестанцы».

Ранее боец ММА Рамазан Эмеев прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.