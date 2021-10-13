Кавазашвили: Дзюба наносит огромный вред нашему футболу, это мог сделать только недалекий

Член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили, говоря об отказе нападающего Артема Дзюбы от выступления за национальную команду, заявил, что форвард «Зенита» наносит огромный вред российскому футболу. Слова Кавазашвили передает «Спорт день за днем».

«Нужен ли Дзюба в сборной?Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семену Андрееву: «Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?». Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания? Дзюба своим поступком наносит огромный вред не только принципу комплектования сборной команды, но и нашему футболу в целом», — сказал Кавазашвили.

Кавазашвили выразил мнение, что Дзюба является самым сильным форвардом России.По его мнению, его присутствие в национальной команде необходимо, так как в чемпионате России таких игроков больше нет.

«Его поступок – месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу», – добавил Кавазашвили.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о конфликте Карпина с Дзюбой.