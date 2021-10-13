Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Захарова прокомментировала итоги визита Нуланд в МИД России 23:49
Карпин о Миранчуке: он слишком хороший, это плохо 23:45
Не менее четырех человек погибли в результате нападения в норвежском Кунгсберге 23:42
На Украине спрогнозировали закрытие промышленных предприятий из-за нехватки газа 23:37
У трейлера ремейка «Один дома» дизлайков в 3 раза больше, чем... 23:33
В еврейском конгрессе Европы рассказали о теориях заговора из-за пандемии... 23:19
Ширвиндт пообещал обдумать предложение стать президентом Театра сатиры 23:12
ФАС выступила против предустановки российских приложений на смартфоны 22:55
В Краснодаре задержали двух из трех сбежавших из психбольницы пациентов 22:52
Лучшего бойца UFC выгнали из спортзала из-за алкоголизма 22:52
Бесплатная ставка 1000 р.

Кавазашвили: Дзюба наносит огромный вред нашему футболу, это мог сделать только недалекий

close
100%
Reuters

Член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили, говоря об отказе нападающего Артема Дзюбы от выступления за национальную команду, заявил, что форвард «Зенита» наносит огромный вред российскому футболу. Слова Кавазашвили передает «Спорт день за днем».

«Нужен ли Дзюба в сборной?Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семену Андрееву: «Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?». Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания? Дзюба своим поступком наносит огромный вред не только принципу комплектования сборной команды, но и нашему футболу в целом», — сказал Кавазашвили.

Кавазашвили выразил мнение, что Дзюба является самым сильным форвардом России.По его мнению, его присутствие в национальной команде необходимо, так как в чемпионате России таких игроков больше нет.

«Его поступок – месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу», – добавил Кавазашвили.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о конфликте Карпина с Дзюбой.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях