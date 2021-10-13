Призерку чемпионатов мира по бегу нашли мертвой

Кенийская бегунья Агнес Джебет Тироп найдена мертвой у себя дома в Итене. Об этом сообщается в Twitter Федерации легкой атлетики страны.

«Федерации легкой атлетики Кении соболезнует семье и друзьям Агнес Джебет Тироп. Легкая атлетика Кении скорбит, узнав о безвременной кончине бронзового призера чемпионата мира на дистанции 10 000 м. Она была найдена мертвой у себя дома в Итене после того, как ее якобы зарезал муж. Мы все еще работаем над тем, чтобы выяснить больше подробностей, связанных с ее кончиной.

Кения потеряла бесценную спортсменку, которая была одним из самых быстрорастущих гигантов легкой атлетики на международной арене», — говорится в сообщении.

В 2017 году Тироп участвовала в чемпионате мира в Лондоне, завоевав бронзовую медаль в беге на 10 000 метров. В 2019 году она в Дохе стала бронзовым призером чемпионата мира в беге на 10000 метров.

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