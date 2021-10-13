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Боец Вартанян о недопуске россиян к ЧЕ в Киеве: типичная риторика со стороны Украины

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UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Эдуард Вартанян, комментируя решение Украинской федерации по MMA запретить выступать на чемпионате Европы в Киеве российским бойцам, заявил, что политика не должна вмешиваться в спорт.

«Не знаю, честно говоря. Я не был в курсе этой ситуации. Но могу сказать, что спорт должен быть вне политики. Так не должно быть, но, мне кажется, это типичная риторика со стороны Украины», — сказал Вартанян «Газете.Ru».

Перед стартом соревнований, которые пройдут 5-9 ноября, глава украинской организации Владимир Тесля заявил, что россияне не выступят на чемпионате Европы, а запрет на их участие было одним из требований организации к Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA).

Чемпионат Европы по MMA должен был пройти в Греции, однако он был перенесен из-за лесных пожаров в Грузию. Из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране GAMMA вновь сменила место проведение соревнований.

Ранее бывший чемпион Bellator Виталий Минаков раскритиковал решение Украинской федерации по MMA запретить выступать на чемпионате Европы в Киеве российским бойцам.

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