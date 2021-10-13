ФИФА не нашла доказательств расистских оскорблений в адрес игрока сборной Англии

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла доказательств расистских оскорблений в адрес защитника сборной Англии Кайла Уокера со стороны защитника сборной Польши Камиля Глика во время матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Как заявил пресс-секретарь Польского футбольного союза (PZPN) Якуб Квятковский в Twitter, организация закрыла дело.

Во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года английская сторона выразила недовольство тем, что в первом тайме поляк ущипнул за шею защитника Кайла Уокера. В перерыве два представителя Футбольной ассоциации Англии обвинили Глика в расизме.

Делегат от Международной федерации футбола (ФИФА) записал показания стороны обвинителя и инициировал расследование. В ответ на обвинения в польской команде заявили, что действия Глика не являются расистскими.

Встреча между сборными Польши и Англии, прошедшая в Варшаве, завершилась со счетом 1:1.

Ранее глава Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек раскритиковал представителей сборной Англии и назвал их обвинения в адрес Глика лицемерием.