Свищев о дисквалификации биатлонисток на ОИ-2014: мощная Россия никому не нужна

Депутат Госдумы, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев высказался о дисквалификации российской четверки в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде-2014 в Сочи. Россиянки выиграли серебряные медали, но теперь лишены их из-за аннулирования результатов Ольги Зайцевой, ранее признанной виновной в нарушении антидопингового законодательства.

«История старая, давнишняя. Спортивные чиновники Международного олимпийского комитета обещали эту тему закрыть и начать с чистого листа взаимоотношения с российским спортом – к сожалению, пока этого не сделано. Мы пожинаем плоды – как известно, есть решения суда, есть дисквалификации некоторых соревнований, поражение в правах РУСАДА. До конца 2022 года мы не можем выступать под своими знаменами, есть еще ряд ограничений», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Парламентарий считает, что полноценная дисквалификация России невозможна и не нужна, потому что ни один вид спорта не может полноценно существовать без нее.

«Но не всем это, увы, нравится. Есть силы, которые не могут успокоиться, кому-то не нравится, что утихают скандалы, что вокруг российского спорта все утихает. И начинают ворошить старое барахло, которое уже никому неинтересно. Я считаю, что происходящее сейчас – отголоски той старой истории. И такие вещи, к сожалению, будут и впредь. Потому что у нас недоброжелателей достаточное количество, они были, есть и будут. Самостоятельная, самодостаточная и мощная Россия никому не нужна», - сказал Свищев «Газете.Ru».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев критично высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) аннулировать результаты Зайцевой на зимних Олимпийских играх в Сочи.