Олимпийский чемпион Батыргазиев — об избиении мужчины в метро: в семье не без урода

Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 57 кг россиянин Альберт Батыргазиев высказался о драке, в которой три дагестанца жестоко избили Романа Ковалева.

«Роман — молодец. Он заступился, и это дорогого стоит, что он не испугался хулиганов. Он достоин уважения. А осуждать кого-то, говорить — я не в праве», — цитирует Батыргазиева «Спорт-Экспресс».

Уроженец Дагестана считает, что виновных в драке накажут по всей строгости закона.

«Говорить и что-то судить о своем регионе или нации — это неправильно. Как говорится, в семье не без урода. Поэтому давайте стараться лишний раз не конфликтовать, а дружить», — добавил спортсмен.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Ранее Рамазан Исмаилов, являющий старшим братом и тренером знаменитого бойца ММА Магомеда Исмаилова, критично высказался об уроженцах Дагестана, которые втроем избили пассажира в московском метро.