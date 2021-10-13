Россияне атаковали Instagram автора победного гола в матче России и Словении в 2009 году

Российские болельщики устроили атаку на социальные сети словенского футболиста Златко Дедича — автора победного гола в матче России и Словении в 2009 году, по итогам которого российская команда не смогла отобраться на чемпионат мира — 2010 в ЮАР.

Поединок в 2009 году завершился со счетом 1:0, а гол Дедича стал единственным в той встрече. Спустя 12 лет в Мариборе сборная России в рамках квалификации на чемпионат мира — 2022 обыграла Словению со счетом 2:1.

Комментарии пользователей Instagram, которые появились в аккаунте словенского футболиста, приводит «Спорт-Экспресс».

nesterov_r1: «Неудачник! Солнечный ЮАР ждет наших парней».

notorioustmb: «Мы едем на чм 2010, а ты?»

linahella: «Мы еще твоим внукам забьем».

После восьми туров отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России занимает первое место в группе Н, набрав 19 очков. Второй идет национальная команда Хорватии, которая имеет на два балла меньше. Именно эти сборные в последних двух турах будут сражаться за прямую путевку на чемпионат мира.

В ноябре России предстоит провести домашний матч с Кипром и выездной с Хорватией. Словения, в свою очередь, лишилась шансов на попадание на чемпионат мира в Катаре.