Карпин — о переезде в Москву: это катастрофа

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему отказался перевозить семью в Москву, передает журнал Hello.

Карпин, который возглавил национальную команду летом 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова, уволенного после чемпионата Европы — 2020, заявил, что срывать семью с насиженного места в Ростове только из-за его работы было бы неправильно.

«А что в Москве? Пробки, дожди и зима минус 30 градусов. А тут, можно сказать, рай. Так что пока я два раза в неделю буду летать в Москву. Да это не очень удобно, но это лишь мои неудобства. Переехали бы мы в столицу, мне было бы легче, но для семьи – это катастрофа. На такой шаг я пойти не готов», — заявил специалист.

После восьми туров отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России занимает первое место в группе Н, набрав 19 очков. Второй идет национальная команда Хорватии, которая имеет на два балла меньше. Именно эти сборные в последних двух турах будут сражаться за прямую путевку на чемпионат мира.

В ноябре России предстоит провести домашний матч с Кипром и выездной с Хорватией.