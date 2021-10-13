Аргентинской фигуристке Красноярск напомнил Буэнос-Айрес

Аргентинская фигуристка Мишель Ди Чикко поделилась своими эмоциями от пребывания в Красноярске, передает Inoprosport.

Спортсменка побывала в сибирском городе, когда принимала участие в юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Она поделилась, что в условиях пандемии дорога из США, где она тренируется, в Россию оказалась не очень сложной, но долгой.

«По сравнению с Аргентиной, центр города напомнил мне уменьшенную версию Буэнос-Айреса. Но когда меня пригласили посетить горнолыжный курорт, мое представление перевернулось. Вид был красивым, а архитектура смотровой площадки уникальна», — поделилась Ди Чикко.

Представительница Аргентины призналась, что запах в аэропорту Красноярска напомнил ей запахи в воздушных гаванях США — дым с топливом. Также она оказалась поражена редкому появлению солнца и призналась, что для нее, как для человека, выросшего в стране, где постоянно тепло и светло, это стало сильным потрясением.

По итогам этапа в Красноярске Ди Чикко заняла 21 место, набрав в сумме за обе программы 78,60 балла.