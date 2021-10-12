Уткин — о матче с Кипром: сборная России способна утонуть в луже говна на бильярдном столе

Журналист и блогер Василий Уткин, говоря на своем Youtube-канале о предстоящем матче сборной России с Кипром в рамках отбора ЧМ-2022, выразил мнение, что национальная команда имеет свойство «оступаться» на ровном месте.

«У нас остается игра с Кипром дома. Сборная России всегда была той командой, которая на бильярдном столе в луже говна способна утонуть. Найти ее и утонуть в ней. Это так бывало всегда – на самом ровном месте, что называется. Мы вспоминали отборочный турнир Хиддинка к ЧМ-2010. А вспомните отбор к Евро-2008.

И во-вторых, нет ничего хуже, когда нас устраивает ничья на выезде. Это способно выбить из-под ног футболистов сборной России любую смелость, храбрость, что угодно, потому что не нужно ничего отвоевывать, а нужно нечто защищать. Это плохая для нас ситуация», – сказа Уткин.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков после победы национальной команды над Словенией (2:1) заявил, что предстоящий матч с Хорватией будет тяжелым, но ничего невозможного нет.