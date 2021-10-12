Лещенко назвал лучшего нападающего России

Народный артист России Лев Лещенко, комментируя победу молодежной сборной России над Литвой (3:0), заявил, что оформившему дубль форварду Константину Тюкавину еще рано играть во взрослой национальной команде, назвав Артема Дзюбу лучшим нападающим России. Слова Лещенко передает «Спорт-Экспресс».

«Константин — большой молодец, оформил сегодня дубль. Но Тюкавину еще рановато играть в основе сборной России. Одно дело — забивать за молодежную сборную, другое дело — играть на взрослом уровне против команд Европы. Дзюба у нас сейчас единственный нападающий в России! Он многократно это всем доказал и в прошлом сезоне, и в этом. А у Тюкавина ни одного гола в текущем сезоне. Артем — сейчас номер один нападающий в России», — сказал Лещенко.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Дзюба является лучшим российским нападающим.