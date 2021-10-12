Стали известны подробности иска с требованием признать игрока «Зенита» отцом ребенка жительницы Казани

Адвокат Андрей Дмитриев рассказал, что решение подать иск со стороны жительницы Казани на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна было принято в июле. Слова адвоката передает «Спорт-Экспресс».

«Дочь родилась в мае 2021 года, ей 5 месяцев. Иск был подан в Приморский районный суд Санкт-Петербурга после рождения ребенка в июле, когда сторонам не удалось решить вопрос мирно. Заседание по делу состоится 8 декабря 2021. Девушка пока не готова общаться с журналистами. Была ли реакция от Азмуна после резонанса? Никакой реакции кроме комментария некоего агента не последовало», — сказал Дмитриев.

Напомним, по словам девушки, с иранским форвардом она познакомилась в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин». В мае 2021, у проживающей в Казани девушки, родился ребенок. По ее словам, Азмун отказывается от отцовства.

Теперь девушка обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Она требует признать иранца отцом, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты форварда (около 750 тыс. евро).

Азмун выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий принял участие в девяти матчах, в которых забил пять мячей. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в €25 млн.

Ранее агент Азмуна прокомментировал возможное отцовство своего клиента.