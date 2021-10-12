Российского хоккеиста дисквалифицируют из-за отказа прибыть в фарм-клуб «Рейнджерс»

Нападающий Виталий Кравцов будет дисквалифицирован из-за отказа прибыть в расположение фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Ларри Брукс в Twitter.

Накануне Кравцов в предсезонном матче не попал в основной состав «Рейнджерс». Россиянин должен был начать сезон в Американской хоккейной лиги (АХЛ) в «Хартфорде».

Нападающий остался недоволен таким вариантом и теперь находится в поисках нового клуба.

Кравцов в трех выставочных матчах за «Нью-Йорк» и забросил одну шайбу.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде драфта-2018 под общим девятым номером.

Ранее гол Кравцова помог «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Айлендерс».