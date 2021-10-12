Уругвайский игрок «Динамо» назвал Россию более развитой, чем Дания

Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела сравнил Россию с другими странами, в которых он выступал.

«Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира», — цитирует Варелу Eurosport.

Футболист отметил, что в Англии очень атлетичный футбол, а в Испании больше техники и тактики.

«В России тоже много контакта, но при этом игра быстрая и динамичная. Есть матчи, когда нужно очень много бегать. У меня рекорд в России – 12 км за матч», — добавил уругваец.

Варела добавил, что ему удалось поиграть в Уругвае, Англии, Испании, Германии, Дании и России.

«Если расставлять чемпионаты от самого сильного до самого слабого, то на первом месте – Англия, потом Испания, Германия, Россия четвертая, Дания — пятая, Уругвай на шестом месте», — сказал защитник.

Варела играл за уругвайский «Пеньяроль», английский «Манчестер Юнайтед», резервную команду испанского «Реала» «Костилью», немецкий «Айнтрахт» и датский «Копенгаген».

В «Динамо» защитник перешел в 2021 году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в девяти матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

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