Губерниев назвал норвежских лыжников «жалкими врунами и лицемерами»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание восьмикратной олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежки Марит Бьорген, которая рассказала о положительном допинг-тесте в 2017 году.

«Какие же они все жалкие вруны и лицемеры. Тьфу! К ним ко всем все попало случайно. Вы не понимаете, это другое», — написал Губерниев в Telegram.

В книге о норвежской лыжнице, автором которой является Ингерид Стенвольд, рассказывается, что в апреле 2017 года лаборатория в Лахти обнаружила в ее пробе следы вещества 19-норандростерон, которое находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Отмечается, что Бьорген ежедневно принимала препарат, используемый для сдвига менструального цикла. Активным веществом препарата является норэтистерон, который преобразуется и выводится с мочой в виде 19-норандростерона. При этом сам препарат является разрешенным, а лыжница внесла его в список используемых лекарств.

Врач национальной команды Норвегии Петтер Ольберг посчитал, что концентрация запрещенного вещества оказалась высокой из-за обезвоживания во время марафона. Спустя три дня представители сборной Норвегии написали объяснение, которое совпало с заключением лаборатории в Лахти. Расследование было завершено и огласке не подверглось.

Бьорген является рекордсменкой по количеству наград в истории зимних Олимпийских игр (восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали). Также ей принадлежит рекорд по победам на чемпионатах мира (18). Также в ее активе четыре победы в общем зачете Кубка мира (2005, 2006, 2012, 2015) и 107 побед в личных гонках на этапах турнира. Норвежка завершила спортивную карьеру в апреле 2018 года.

Ранее Бьорген рассказала о том, какие эмоции она испытала после того, как в ее пробе нашли допинг.