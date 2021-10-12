Рекордсменка по медалям Олимпиад рассказала о проваленном допинг-тесте

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген рассказала, как в апреле 2017 году провалила допинг тест. История приводится

в биографической книге о спортсменке, автором которой является Ингерид Стенвольд.

В книге отмечается, что врач сборной Норвегии Петтер Ольберг получил запрос от Международной федерации лыжного спорта (FIS) о несоответствии в пробе, которая была взята у лыжницы после гонки на чемпионате мира в Лахти.

«Этот звонок был ужасен. Судорожно сжался желудок. Мы прошли через допинговые дела с Мартином Йонсрудом Сундбю и Терезой Йохауг, и я думала, что это невозможно», — приводит слова Бьорген на презентации книги VG.

В допинг-пробе спортсменки нашли следы вещества 19-норандростерон, которое находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Отмечается, что Бьорген ежедневно принимала препарат, используемый для сдвига менструального цикла. Активным веществом препарата является норэтистерон, который преобразуется и выводится с мочой в виде 19-норандростерона. При этом сам препарат является разрешенным, а лыжница внесла его в список используемых лекарств.

Врач национальной команды Норвегии посчитал, что концентрация запрещенного вещества оказалась высокой из-за обезвоживания во время марафона. Спустя три дня представители сборной Норвегии написали объяснение, которое совпало с заключением лаборатории в Лахти. Расследование было завершено и огласке не подверглось.

Бьорген является рекордсменкой по количеству наград в истории зимних Олимпийских игр (восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали). Также ей принадлежит рекорд по победам на чемпионатах мира (18). Также в ее активе четыре победы в общем зачете Кубка мира (2005, 2006, 2012, 2015) и 107 побед в личных гонках на этапах турнира. Норвежка завершила спортивную карьеру в апреле 2018 года.

Ранее Бьорген объяснила, почему Норвегия доминирует в лыжных гонках.