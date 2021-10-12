В Госдуме посоветовали подумать о возвращении Дзюбы в сборную России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о победе сборной России над командой Словении в матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Парламентарий заявил, что игра получилась непростой, однако национальная команда оправдала ожидания болельщиков.

«Матч для российского футбола был неплохой, хоть и далек от совершенства. Мне нравится, что много молодых на поле. Чувствуется команда. Но при этом не хватает опытных игроков. Надо поговорить с Фернандесом, подумать о Дзюбе. Не увидел цементирующих игроков», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Встреча между сборными России и Словении, прошедшая 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У хозяев мяч забил Йосип Иличич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее актер Михаил Боярский заявил, что ему не понравилось качество игры Словения — Россия.