Карпин рассказал, что надо сделать сборной России, чтобы попасть на ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после победы в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2022 года против Словении рассказал, что надо сделать национальной команде, чтобы попасть на мундиаль.

«Что осталось сделать, чтобы попасть на чемпионат мира? Набрать больше или столько же очков, как и Хорватия», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Подопечные Валерия Карпина победили Словению со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил гол Георгия Джикии в отборочном матче к чемпионату мира со Словенией.