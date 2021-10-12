Глава РФС Дюков оценил гол Джикии в игре со Словенией

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил гол Георгия Джикии в отборочном матче к чемпионату мира со Словенией, передает ТАСС.

«Джикия забил гол прямо как в пляжном футболе, я не могу вспомнить, чтобы российские игроки забивали через себя», — сказал Дюков.

Подопечные Валерия Карпина победили Словению со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Ранее экс-игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал победу сборной России в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Словении.