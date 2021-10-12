Наставник сборной Словении рассказал, что не получилось у его игроков в матче с Россией

Наставник сборной Словении по футболу Матьяж Кек поделился эмоциями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу против России, передает «Чемпионат.com».

«Разочарование большое. В начале игры у нас всё хорошо получалось. Но мы не показали интенсивность, поздравляю Россию с победой», — сказал Кек.

Россия победила со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.